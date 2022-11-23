ФСБ пресекла диверсию на военных и энергообъектах в Воронежской области

ФСБ России пресекла в Воронежской области попытку совершения диверсии на военных и энергетических объектах сторонниками украинских националистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

В ходе операции главарь диверсантов и два его сообщника были ликвидированы. В ведомстве подчеркнули, что среди гражданского населения и правоохранителей никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.