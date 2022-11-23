Пожар в хостеле в Солнечногорске полностью ликвидировали – СМИ

Пожар, возникший 23 ноября в хостеле в Солнечногорске Московской области, ликвидирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Московской области.

Хостел в доме 7 на Аэропортовской улице охватил огонь утром в среду, 23 ноября. Информация о возгорании поступила в 09:22.

Уточнялось, что более 300 человек, находившихся в здании, успели эвакуироваться до прибытия бригады пожарных. Данных о пострадавших не зафиксировано.