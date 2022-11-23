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Происшествия

Опубликованы кадры внутри горящего хостела в Солнечногорском районе

Опубликованы кадры внутри горящего хостела в Солнечногорском районе

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Пожар в хостеле в Солнечногорском районе локализовали на площади 360 "квадратов"

Спасатели продолжили проливать здание хостела, которое 23 ноября загорелось в Солнечногорском районе. На кадрах видно, что внутри помещения течет вода, а вдоль стен стоят двухэтажные кровати, которые за часы тушения промокли насквозь.

По словам очевидцев, пожар начался во время ремонтных работ. Почти моментально на ветру пламя охватило всю крышу. 311 человек смогли самостоятельно покинуть помещение – это сотрудники и постояльцы, теперь они пытаются вынести остатки вещей.

На данный момент огонь сбили, но полную ликвидацию пожара пока не объявляли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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