Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14:15

Происшествия

Появились кадры из подмосковного хостела, где произошел пожар

Появились кадры из подмосковного хостела, где произошел пожар

Новости часа: спасатели ликвидировали открытое горение в подмосковном хостеле

Новости часа: пожар в подмосковном хостеле начался во время проведения ремонта

Очевидцы рассказали, как начался пожар в хостеле в Солнечногорске

В посольстве РФ заявили, что среди пострадавших в Иерусалиме не было россиян

Новости часа: серийная сборка автомобилей "Москвич" началась на заводе в столице

Пожар в хостеле в Солнечногорском районе локализовали на площади 360 "квадратов"

Прокуратура начала проверку после пожара в подмосковном хостеле

Сотрудники МЧС заявили об угрозе распространения огня в горящем хостеле в Подмосковье

Новости часа: в МЧС заявили об угрозе распространения огня в горящем хостеле в Подмосковье

Специалистам удалось ликвидировать открытое горение в хостеле в подмосковном Солнечногорске. Внутри каждой из комнат расположено несколько двухъярусных кроватей. На кадрах видно, что с потолка и на лестнице течет вода.

Хостел, расположенный в доме 7 на Аэропортовской улице, охватило пламенем утром 23 ноября. Сообщения о возгорании поступили в 09:22.

Более 300 человек, находившихся в здании, успели эвакуироваться до прибытия бригады пожарных. По сообщениям МЧС, данных о пострадавших не поступало.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарэксклюзиввидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика