Появились кадры из подмосковного хостела, где произошел пожар

Специалистам удалось ликвидировать открытое горение в хостеле в подмосковном Солнечногорске. Внутри каждой из комнат расположено несколько двухъярусных кроватей. На кадрах видно, что с потолка и на лестнице течет вода.

Хостел, расположенный в доме 7 на Аэропортовской улице, охватило пламенем утром 23 ноября. Сообщения о возгорании поступили в 09:22.

Более 300 человек, находившихся в здании, успели эвакуироваться до прибытия бригады пожарных. По сообщениям МЧС, данных о пострадавших не поступало.

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