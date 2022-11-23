Новости часа: пожар в подмосковном хостеле начался во время проведения ремонта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пожар в подмосковном хостеле начался во время проведения ремонта. Об этом рассказали очевидцы.

Продажи нового городского кроссовера "Москвич 3" начнутся в столице в декабре. Такое заявление сделал Минпромторг РФ.

Для детей мобилизованных могут выделить специальные бюджетные места при поступлении в вузы. Об этом сообщили в Совфеде РФ.