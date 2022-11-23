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Новости

13:30

Общество

Новости часа: пожар в подмосковном хостеле начался во время проведения ремонта

Новости часа: пожар в подмосковном хостеле начался во время проведения ремонта

Очевидцы рассказали, как начался пожар в хостеле в Солнечногорске

В посольстве РФ заявили, что среди пострадавших в Иерусалиме не было россиян

Новости часа: серийная сборка автомобилей "Москвич" началась на заводе в столице

Пожар в хостеле в Солнечногорском районе локализовали на площади 360 "квадратов"

Прокуратура начала проверку после пожара в подмосковном хостеле

Сотрудники МЧС заявили об угрозе распространения огня в горящем хостеле в Подмосковье

Новости часа: в МЧС заявили об угрозе распространения огня в горящем хостеле в Подмосковье

Площадь пожара в хостеле в Солнечногорске снизилась до 360 "квадратов"

Очевидец рассказала о скорости распространения огня в хостеле в Солнечногорске

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пожар в подмосковном хостеле начался во время проведения ремонта. Об этом рассказали очевидцы.

Продажи нового городского кроссовера "Москвич 3" начнутся в столице в декабре. Такое заявление сделал Минпромторг РФ.

Для детей мобилизованных могут выделить специальные бюджетные места при поступлении в вузы. Об этом сообщили в Совфеде РФ.

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