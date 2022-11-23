Новости часа: в МЧС заявили об угрозе распространения огня в горящем хостеле в Подмосковье

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сотрудники МЧС заявили об угрозе распространения огня по всей площади горящего хостела в Подмосковье. Площадь возгорания в хостеле составила около тысячи квадратных метров.

Информации о россиянах, которые могли пострадать при атаке в Иерусалиме, не поступало. Такое заявление сделали в диппредставительстве.

Пассажиры московского транспорта смогут замораживать годовые абонементы на 14 дней. Об этом рассказал Дептранс.