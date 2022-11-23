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Новости часа: в МЧС заявили об угрозе распространения огня в горящем хостеле в Подмосковье

Новости часа: в МЧС заявили об угрозе распространения огня в горящем хостеле в Подмосковье

Площадь пожара в хостеле в Солнечногорске снизилась до 360 "квадратов"

Очевидец рассказала о скорости распространения огня в хостеле в Солнечногорске

Новости часа: хостел загорелся в Солнечногорском районе Подмосковья

Два взрыва прогремели у центральной автобусной станции в Иерусалиме

Сотрудники МЧС эвакуировали 311 человек из горящего хостела в Солнечногорске

Умер один из пострадавших в результате взрывов в Иерусалиме – СМИ

Площадь возгорания в солнечногорском хостеле достигла около тысячи кв метров

Хостел загорелся в деревне Дубровки Солнечногорского района

Хостел загорелся в Солнечногорске

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сотрудники МЧС заявили об угрозе распространения огня по всей площади горящего хостела в Подмосковье. Площадь возгорания в хостеле составила около тысячи квадратных метров.

Информации о россиянах, которые могли пострадать при атаке в Иерусалиме, не поступало. Такое заявление сделали в диппредставительстве.

Пассажиры московского транспорта смогут замораживать годовые абонементы на 14 дней. Об этом рассказал Дептранс.

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