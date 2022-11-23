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Новости часа: в МЧС заявили об угрозе распространения огня в горящем хостеле в Подмосковье
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сотрудники МЧС заявили об угрозе распространения огня по всей площади горящего хостела в Подмосковье. Площадь возгорания в хостеле составила около тысячи квадратных метров.
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