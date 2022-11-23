Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:45

Происшествия

Площадь пожара в хостеле в Солнечногорске снизилась до 360 "квадратов"

Площадь пожара в хостеле в Солнечногорске снизилась до 360 "квадратов"

Очевидец рассказала о скорости распространения огня в хостеле в Солнечногорске

Новости часа: хостел загорелся в Солнечногорском районе Подмосковья

Два взрыва прогремели у центральной автобусной станции в Иерусалиме

Сотрудники МЧС эвакуировали 311 человек из горящего хостела в Солнечногорске

Умер один из пострадавших в результате взрывов в Иерусалиме – СМИ

Площадь возгорания в солнечногорском хостеле достигла около тысячи кв метров

Хостел загорелся в деревне Дубровки Солнечногорского района

Хостел загорелся в Солнечногорске

Два взрыва произошли в Иерусалиме 23 ноября

Более 60 спасателей задействованы в тушении пожара под Солнечногорском. Там загорелось здание хостела, а огонь распространился по всей крыше.

Из здания самостоятельно эвакуировались более 300 человек – это сотрудники и постояльцы. По данным спасателей, есть высокий риск распространения огня, пока он охватил 360 квадратных метров, ранее его площадь составляла тысячу квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарвидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика