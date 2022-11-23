Площадь пожара в хостеле в Солнечногорске снизилась до 360 "квадратов"

Более 60 спасателей задействованы в тушении пожара под Солнечногорском. Там загорелось здание хостела, а огонь распространился по всей крыше.

Из здания самостоятельно эвакуировались более 300 человек – это сотрудники и постояльцы. По данным спасателей, есть высокий риск распространения огня, пока он охватил 360 квадратных метров, ранее его площадь составляла тысячу квадратных метров.

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