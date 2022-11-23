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Происшествия

Очевидец рассказала о скорости распространения огня в хостеле в Солнечногорске

Очевидец рассказала о скорости распространения огня в хостеле в Солнечногорске

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Площадь пожара в хостеле в подмосковном Солнечногорске снизилась до 360 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ. При этом спасатели заявили о том, что есть угроза распространения огня, который охватил всю крышу.

Из здания эвакуировали 311 человек, пострадавших, предварительно, нет. К тушению пожара привлечены 61 человек и 18 единиц техники.

По словам очевидца, огонь распространился очень быстро, но в данный момент его видно меньше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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