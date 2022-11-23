Новости часа: хостел загорелся в Солнечногорском районе Подмосковья

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Хостел загорелся в Солнечногорском районе Подмосковья. Огонь полностью охватил крышу, заявили очевидцы.

Один человек погиб и 14 пострадали во время двух взрывов в Иерусалиме. Такую информацию предоставила местная полиция.

Московская погода повторила рекорд влажности 1965 года. Синоптики сообщили, что осадки прекратятся только в четверг, 24 ноября.