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Общество

Новости часа: хостел загорелся в Солнечногорском районе Подмосковья

Новости часа: хостел загорелся в Солнечногорском районе Подмосковья

Два взрыва прогремели у центральной автобусной станции в Иерусалиме

Сотрудники МЧС эвакуировали 311 человек из горящего хостела в Солнечногорске

Умер один из пострадавших в результате взрывов в Иерусалиме – СМИ

Площадь возгорания в солнечногорском хостеле достигла около тысячи кв метров

Хостел загорелся в деревне Дубровки Солнечногорского района

Хостел загорелся в Солнечногорске

Два взрыва произошли в Иерусалиме 23 ноября

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Хостел загорелся в Солнечногорском районе Подмосковья. Огонь полностью охватил крышу, заявили очевидцы.

Один человек погиб и 14 пострадали во время двух взрывов в Иерусалиме. Такую информацию предоставила местная полиция.

Московская погода повторила рекорд влажности 1965 года. Синоптики сообщили, что осадки прекратятся только в четверг, 24 ноября.

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