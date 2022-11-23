Стрельба произошла в одном из супермаркетов в США

Стрельба произошла в одном из крупных супермаркетов в штате Вирджиния. По данным издания Daily Star, огонь по коллегам открыл ночной менеджер, погибли 10 человек.

Информация о судьбе самого стрелка разнится. По одним сведениям, он совершил самоубийство, по другим – его ликвидировали во время задержания.

На месте работают экстренные службы, свидетели сообщают как минимум о 40 машинах скорой помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.