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Новости мира: почти 500 нелегальных мигрантов спасли в Греции

Новости мира: почти 500 нелегальных мигрантов спасли в Греции

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Почти 500 нелегальных мигрантов спасли в Греции. Старый рыболовный катер, дрейфовавший в море, подал сигнал бедствия во время ночного шторма. После этого береговая служба начала масштабную поисково-спасательную операцию. Через греческие воды нелегалы пытались добраться до Италии.

В Лейпциге люди вышли протестовать против цен на энергоносители и поставок оружия на Украину. Сотни жителей ФРГ скандируют лозунги и бьют в барабаны. На плакатах призывы "За устойчивую Германию" и претензии к правительству, которое довело ситуацию до того, что счета подорожали втрое. Главное требование протестующих – это доступная еда и энергия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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