Всероссийская федерация плавания собирает информацию по задержанию тренера Ильина

Всероссийская федерация плавания разыскивает заслуженного тренера Александра Ильина. Видео его задержания в аэропорту Пулково опубликовала чемпионка Европы Виталина Симонова. Она рассказала, что 64-летнего тренера задержали за отказ надеть маску. С тех пор с ним никто не может связаться.

Известно, что Ильина отвезли в отделение полиции и составили протокол спустя 7 часов. Очевидцы утверждают, что у него забрали мобильный телефон. По последним данным, 23 ноября должен быть суд.

Виталина Симонова, которая и сняла это видео, сама находится под подпиской о невыезде. Ей предъявили обвинения в оскорблении полицейских. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.