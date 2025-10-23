Форма поиска по сайту

23 октября, 22:45

Происшествия

Новости регионов: жительница Хабаровска продавала поддельные лекарства

"Московский патруль": экс-судья Мазалова приговорена к году принудительных работ

"Московский патруль": в столице задержаны трое мужчин за сбыт поддельных долларов

"Московский патруль": похитителям итальянца Гуидотти вынесли приговор

Видео с фрагментом ограбления Лувра появилось в Сети

Новости регионов: количество погибших в результате ЧП в Копейске возросло до 12 человек

Главу Агентства по страхованию вкладов Мельникова арестовали на два месяца

В Москве задержали главу Агентства по страхованию вкладов

Новости регионов: самолет Ил-114-300 прошел летные испытания на Алтае

10 человек погибли при взрывах на предприятии в Копейске

Жительница Хабаровска подозревается в сбыте поддельных медицинских препаратов для снижения веса и омоложения. По данным МВД, женщина привозила их из-за границы и продавала косметологам и частным клиникам. При проверке выяснилось, что в составе есть субстанции, которые не были заявлены при регистрации. Подозреваемой грозит до 8 лет лишения свободы.

В Горно-Алтайске начались летные испытания самолета Ил-114-300. Он полностью состоит из российских комплектующих. В ходе проверок специалисты оценивают максимальное количество режимов по нескольким программам сертификации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиятранспортрегионывидеоЕкатерина Ефимцева

