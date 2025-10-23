Новости регионов: количество погибших в результате ЧП в Копейске возросло до 12 человек

Количество погибших в результате ЧП в Копейске возросло до 12 человек. На месте продолжается разбор завалов. Взрыв прогремел на одном из предприятий Челябинской области вечером 22 октября. На месте происшествия начался пожар, после чего случился повторный взрыв.

Защитные валы из песка установили на пляже в Анапе, чтобы предотвратить новые выбросы мазута. По словам очевидцев, пятно нефтепродуктов надвигается на Анапу, однако официального подтверждения этому пока нет.

Второй опытный образец самолета Як-130М готов. Учебно-тренировочный самолет сделали специалисты компании "Яковлев" в рамках опытно-конструкторских работ. Машина окрашена в пиксельный камуфляж. Впереди – наземные и летные испытания.

