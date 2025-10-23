Форма поиска по сайту

Новости

Новости

23 октября, 17:30

Происшествия

Новости регионов: количество погибших в результате ЧП в Копейске возросло до 12 человек

Главу Агентства по страхованию вкладов Мельникова арестовали на два месяца

В Москве задержали главу Агентства по страхованию вкладов

Новости регионов: самолет Ил-114-300 прошел летные испытания на Алтае

10 человек погибли при взрывах на предприятии в Копейске

Пассажир московского трамвая напал на контролера

Взрыв прогремел возле троллейбусной остановки у военной части в Ставрополе

Новости мира: 43 человека эвакуировали из-за наводнения в Тайбэе

Новости регионов: два человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Югре

Новости мира: Лувр открыли для посетителей после ограбления

Количество погибших в результате ЧП в Копейске возросло до 12 человек. На месте продолжается разбор завалов. Взрыв прогремел на одном из предприятий Челябинской области вечером 22 октября. На месте происшествия начался пожар, после чего случился повторный взрыв.

Защитные валы из песка установили на пляже в Анапе, чтобы предотвратить новые выбросы мазута. По словам очевидцев, пятно нефтепродуктов надвигается на Анапу, однако официального подтверждения этому пока нет.

Второй опытный образец самолета Як-130М готов. Учебно-тренировочный самолет сделали специалисты компании "Яковлев" в рамках опытно-конструкторских работ. Машина окрашена в пиксельный камуфляж. Впереди – наземные и летные испытания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

