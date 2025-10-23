Главу Агентства по страхованию вкладов Мельникова арестовали на два месяца

Главу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова арестовали на два месяца. Он находится в СИЗО "Лефортово" в рамках следственных действий по делу о мошенничестве.

Ранее на этой неделе в АСВ прошли обыски. Официального подтверждения ареста и задержания Мельникова от ведомства пока не поступало. В этом году по делам о хищениях уже были задержаны другие сотрудники организации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.