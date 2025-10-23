Новости регионов: два человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Югре

Два человека погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом в Югре. На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. Следственный комитет уже начал расследование.

В Краснодарском крае нашли двоих грибников, которые потерялись в лесу на четверо суток. Супруги отправились за грибами в районе села Тхамаха 18 октября и заблудились. Сообщение о происшествии поступило утром 19 октября, с тех пор пару искали специалисты. На четвертый день их удалось увидеть с вертолета.

