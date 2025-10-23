Форма поиска по сайту

23 октября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: два человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Югре

Новости мира: Лувр открыли для посетителей после ограбления

Mercedes и автомобиль каршеринга столкнулись в Некрасовке

Авария с каршерингом произошла в Некрасовке

"Московский патруль": некроз развился у москвички после пластической операции

"Московский патруль": суд арестовал напавшего на росгвардейца в ТиНАО

Пассажир напал на контролера в московском трамвае

Новости региона: грузовик врезался в балку в Ростовской области

Два грузовика и семь легковых автомобилей разбились в ДТП на Домодедовском шоссе

Новости мира: Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Два человека погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом в Югре. На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. Следственный комитет уже начал расследование.

В Краснодарском крае нашли двоих грибников, которые потерялись в лесу на четверо суток. Супруги отправились за грибами в районе села Тхамаха 18 октября и заблудились. Сообщение о происшествии поступило утром 19 октября, с тех пор пару искали специалисты. На четвертый день их удалось увидеть с вертолета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

