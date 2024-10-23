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23 октября, 19:30

Происшествия

Разбитые в результате ДТП машины перекрыли движение на двух улицах Петербурга

Разбитые в результате ДТП машины перекрыли движение на двух улицах Петербурга

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Авария парализовала движение сразу на двух улицах Петербурга. ДТП произошло на пересечении Бассейной улицы и Московского проспекта у станции метро "Парк Победы". Там столкнулись автобус и минивэн службы доставки, которые полностью перекрыли проезд. Из-за этого образовался затор из автобусов. Задержались как минимум 10 рейсов.

Тем временем в Тюменской области выпал снег. В связи с этим на трассах региона наблюдается сложная ситуация. На федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Они предупреждают водителей о соблюдении скоростного режима.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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