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23 октября, 16:00

Происшествия

Новости регионов: маломобильная женщина едва не погибла при пожаре в Хабаровске

Новости регионов: маломобильная женщина едва не погибла при пожаре в Хабаровске

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В жилом доме в Хабаровске вспыхнула квартира на втором этаже, в ней находилась маломобильная женщина. На помощь ей пришел очевидец, который забрался по уличной решетке и вывел ее на балкон. Там они дождались помощи спасателей. Всего спасли пятерых человек. Площадь возгорания составила в итоге 55 "квадратов". При тушении в квартире нашли тело мужчины.

Тем временем в Севастополе строят культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный. Комплекс будет включать в себя театр оперы и балета, хореографическую академию и музей. Здание имеет сложную, так называемую летящую форму. Общая площадь составляет 60 тысяч квадратных метров, высота – более 50 метров. Открытие кластера запланировано на следующий год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествияпожаркультурастроительстворегионывидеоКсения Чепенко
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