Рэпер Гуф задержан в Подмосковье за драку

Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) был задержан в Подмосковье за участие в драке. Она произошла в Апрелевке 23 октября рано утром после вечеринки в бане.

Сообщается, что Долматов приставал к девушке, которая обратилась за помощью к своему брату. Приехав на место, он вступил в конфликт с рэпером. Участники драки были доставлены в полицейский участок, где сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

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