Новости регионов: на Сахалине крупный пожар уничтожил жилой дом

В городе Холмске на Сахалине в ночь на 23 октября пожар уничтожил жилой дом. На улице Молодежной загорелось двухэтажное здание, где, по словам людей из соседних домов, проживали пять семей. Предварительно, никто не пострадал – жильцы покинули квартиры до приезда пожарных. Однако, говорят очевидцы, почти все имущество сгорело.

Другой крупный пожар спасатели тушили в Прибайкалье. В городе Черемхове Иркутской области загорелась крыша гаража для грузовых автомобилей. Огонь охватил кровлю на площади в 600 квадратных метров. Пока пожарные боролись с пламенем, работники предприятия эвакуировали технику из гаража.

В Ростовской области трассу из регионального центра в Таганроге накрыл густой туман. По словам водителей, ориентироваться на дороге помогают фонари. По ним можно хотя бы понимать, где край проезжей части. Пользователи Сети сравнили пейзаж с кадрами из фильмов ужасов.

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