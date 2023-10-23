Две квартиры загорелись в Волгоградской области

Жилой дом загорелся в Волгоградской области. Кадры ЧП опубликовали в Сети местные жители.

В МЧС сообщили, что огонь охватил уже две квартиры. Причиной пожара стал взрыв газа, и эту версию подтвердили местные власти.

Пока сообщают о двух пострадавших. Один из них находится в тяжелом состоянии в больнице. Всех жителей из пятиэтажки уже эвакуировали.

Спасатели работают на последнем этаже. Возможно, эпицентр располагался именно там. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.