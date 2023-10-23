Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 12:30

Происшествия

Две квартиры загорелись в Волгоградской области

Две квартиры загорелись в Волгоградской области

В столичном ТЦ "Мега Белая Дача" объявили эвакуацию

Полиция изъяла около 5 тыс пар обуви в магазине Nikita Efremov

Новости мира: ВВС Израиля нанесли удар по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа

На МКАД ограничили движение в районе развязки с Каширским шоссе из-за ДТП

В центре Москвы возводятся и проектируются 13 домов по реновации – Собянин

Более пяти тысяч граждан Израиля пострадали в результате нападения боевиков ХАМАС

Припаркованный автомобиль загорелся на юге Москвы

В парке "Сокольники" Range Rover врезался в дерево

Незаконную свалку устроили на внешней стороне МКАД

Жилой дом загорелся в Волгоградской области. Кадры ЧП опубликовали в Сети местные жители.

В МЧС сообщили, что огонь охватил уже две квартиры. Причиной пожара стал взрыв газа, и эту версию подтвердили местные власти.

Пока сообщают о двух пострадавших. Один из них находится в тяжелом состоянии в больнице. Всех жителей из пятиэтажки уже эвакуировали.

Спасатели работают на последнем этаже. Возможно, эпицентр располагался именно там. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика