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23 октября, 07:30

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Новости мира: ВВС Израиля нанесли удар по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа

Новости мира: ВВС Израиля нанесли удар по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа

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Число погибших в результате удара ВВС Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа достигло 30 человек, сообщает Al-Jazeera. Израильские силы вечером в воскресенье, 22 октября, ударили по двум жилым домам и мечети.

Ранее сообщали, что армия Израиля нанесла несколько ракетных ударов по лагерю беженцев и мечети на севере сектора Газа. В Сети опубликовали кадры бомбардировки, которая продолжалась минимум два часа. Бомбардировка стала самой мощной и долгой атакой с начала боевых действий.

Филиппины обвинили Китай в столкновении судов в Южно-Китайском море. Инцидент произошел в спорных водах. Как сообщает агентство Kyodo, китайские суда совершили опасные маневры, что привело к столкновению с двумя филиппинскими кораблями.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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