23 октября, 07:30В мире
Новости мира: ВВС Израиля нанесли удар по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа
Число погибших в результате удара ВВС Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа достигло 30 человек, сообщает Al-Jazeera. Израильские силы вечером в воскресенье, 22 октября, ударили по двум жилым домам и мечети.
Ранее сообщали, что армия Израиля нанесла несколько ракетных ударов по лагерю беженцев и мечети на севере сектора Газа. В Сети опубликовали кадры бомбардировки, которая продолжалась минимум два часа. Бомбардировка стала самой мощной и долгой атакой с начала боевых действий.
Филиппины обвинили Китай в столкновении судов в Южно-Китайском море. Инцидент произошел в спорных водах. Как сообщает агентство Kyodo, китайские суда совершили опасные маневры, что привело к столкновению с двумя филиппинскими кораблями.
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