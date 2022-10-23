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Новости

23 октября, 23:15

Происшествия

В Ленинском районе Иркутска, где разбился Су-30, ввели режим ЧС муниципального характера

В Ленинском районе Иркутска, где разбился Су-30, ввели режим ЧС муниципального характера

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В Ленинском районе Иркутска, где разбился Су-30, ввели режим ЧС муниципального характера. Об этом рассказали в городской администрации.

Между тем электроснабжение жилых домов, которые остались без света после падения самолета, уже восстановлено. Об этом сообщили в местной сетевой компании. Ранее также стало известно, что аварийно-спасательные работы на месте падения самолета завершены.

Кроме того, губернатор области сообщил, что для расследования ЧП создали комиссию, в нее войдут специалисты авиапромышленности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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