В Ленинском районе Иркутска, где разбился Су-30, ввели режим ЧС муниципального характера. Об этом рассказали в городской администрации.

Между тем электроснабжение жилых домов, которые остались без света после падения самолета, уже восстановлено. Об этом сообщили в местной сетевой компании. Ранее также стало известно, что аварийно-спасательные работы на месте падения самолета завершены.

Кроме того, губернатор области сообщил, что для расследования ЧП создали комиссию, в нее войдут специалисты авиапромышленности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



