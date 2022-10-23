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23 октября, 21:15

Происшествия

Донецкие медики успешно прооперировали военкора Семена Пегова

Донецкие медики успешно прооперировали военкора Семена Пегова

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Донецкие медики успешно прооперировали военкора Семена Пегова. Об этом рассказал хирург больницы. И, как уточнил врач, ранение не тяжелое, серьезного повреждения стопы и пальцев удалось избежать.

Ранее военкор ВГТРК Евгений Поддубный рассказал, что его коллега подорвался на противопехотной мине "Лепесток" в ДНР. У Пегова диагностировали переломы двух пальцев ноги, а также рваные раны стопы. Сейчас он находится в Республиканском травматологическом центре. При этом, по мнению медиков, после курса лечения журналист сможет ходить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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