"Новости часа": аварийно спасательные работы завершили в Иркутске после падения Су-30

В результате теракта в Херсоне, организованного ВСУ, погиб один человек, еще трое пострадали, организованного ВСУ. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Аварийно-спасательные работы после крушения самолета в Иркутске завершены, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

В Херсоне для перевозки жителей на левый берег Днепра привлечен дополнительный речной транспорт, рассказали в администрации региона.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

