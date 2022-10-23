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Новости

23 октября, 17:15

Происшествия

"Новости часа": аварийно спасательные работы завершили в Иркутске после падения Су-30

"Новости часа": аварийно спасательные работы завершили в Иркутске после падения Су-30

Один человек погиб в результате взрыва самодельного устройства в Херсоне

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В результате теракта в Херсоне, организованного ВСУ, погиб один человек, еще трое пострадали, организованного ВСУ. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Аварийно-спасательные работы после крушения самолета в Иркутске завершены, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

В Херсоне для перевозки жителей на левый берег Днепра привлечен дополнительный речной транспорт, рассказали в администрации региона.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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