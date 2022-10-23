23 октября, 17:15Происшествия
"Новости часа": аварийно спасательные работы завершили в Иркутске после падения Су-30
В результате теракта в Херсоне, организованного ВСУ, погиб один человек, еще трое пострадали, организованного ВСУ. Об этом сообщили в Минздраве региона.
Аварийно-спасательные работы после крушения самолета в Иркутске завершены, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.
В Херсоне для перевозки жителей на левый берег Днепра привлечен дополнительный речной транспорт, рассказали в администрации региона.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.