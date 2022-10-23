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Происшествия

Прокуратура проверит информацию о наезде погрузчика на рабочих в Подольске

Прокуратура проверит информацию о наезде погрузчика на рабочих в Подольске

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Прокуратура проверит информацию о наезде погрузчика на рабочих в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП произошло на складе крупного интернет-магазина. По информации пресс-службы СК РФ, ведется доследственная проверка. Опрашивают очевидцев, готовят судебно-медицинские экспертизы.

На кадрах с камер видеонаблюдения можно увидеть, что тележки, которыми управляет водитель, резко заносит на повороте. После этого они врезаются в двоих мужчин. Работников отбрасывает на стоящие рядом контейнеры. Сообщалось, что пострадавшие в тяжелом состоянии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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