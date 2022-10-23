Для расследования ЧП с падением самолета Су-30 в Иркутске создали комиссию

Для расследования ЧП с падением самолета Су-30 на жилой дом в Иркутске создали комиссию. В нее войдут специалисты авиапромышленности. Информацию об этом предоставил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Ранее дело по факту крушения возбудил Следственный комитет РФ, подключилась и областная прокуратура. В результате падения истребителя погибли два пилота. Уточняется, что никто из местных жителей не пострадал.

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