В результате теракта в Херсоне были ранены три человека, один погиб

В результате теракта в Херсоне три человека ранены, один погиб. Об этом сообщает Минздрав региона.

В воскресенье в Херсоне произошел теракт, на улице сработало самодельное взрывное устройство, привязанное к столбу, из-за чего скончался один человек.

В министерстве подчеркнули, что медики оказали всю необходимую экстренную помощь пострадавшим. Пациенты госпитализированы в одно из лечебных учреждений области.

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