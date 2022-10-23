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Происшествия

"Новости часа": площадь пожара после падения Су-30 в Иркутске достигла 200 "квадратов"

"Новости часа": площадь пожара после падения Су-30 в Иркутске достигла 200 "квадратов"

Погрузчик сбил двух человек на подмосковном складе Wildberries

Два пилота погибли при падении Су-30 на жилой дом в Иркутске

Шесть ракет из американских РСЗО HIMARS выпустили ВСУ по поселку Новоайдар в ЛНР

Военный самолет Су-30 упал на двухэтажный дом в Иркутске

ДТП с участием пяти автомобилей произошло на юге Москвы

Самолет Су-30 упал на жилой дом в Иркутске

Новости часа: на Булатниковской улице столкнулись пять автомобилей

Появились новые кадры с места аварии в Солнцеве

В Сабирабаде в Азербайджане загорелся рынок

Площадь пожара после падения военного самолета в Иркутске достигла 200 квадратных метров, сообщили в МЧС РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил своему французскому коллеге о возможном применении Киевом "грязной бомбы", рассказали в Минобороны России.

Жителям Херсонской области начали выдавать сертификаты на жилье на Кубани и Ставрополье, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествияполитикарегионывидеоКарина Ильина
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