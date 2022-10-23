"Новости часа": площадь пожара после падения Су-30 в Иркутске достигла 200 "квадратов"

Площадь пожара после падения военного самолета в Иркутске достигла 200 квадратных метров, сообщили в МЧС РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил своему французскому коллеге о возможном применении Киевом "грязной бомбы", рассказали в Минобороны России.

Жителям Херсонской области начали выдавать сертификаты на жилье на Кубани и Ставрополье, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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