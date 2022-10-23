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Происшествия

ДТП с участием пяти автомобилей произошло на юге Москвы

ДТП с участием пяти автомобилей произошло на юге Москвы

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На юге Москвы столкнулись пять автомобилей. Авария произошла на Булатниковской улице в районе пересечения с проектируемым проездом № 5450.

По предварительным данным, водитель "БМВ" не справился с управлением, совершил касание с бордюром и после влетел в стоявшие на светофоре машины. В результате ДТП пострадала пассажирка одного из автомобилей, ее госпитализировали.

Сейчас на месте работают оперативные службы. Движение в районе аварии не осложнено, сообщает столичный Дептранс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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