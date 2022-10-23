12:15Происшествия
Массовое ДТП произошло на Хабаровском мосту через реку Амур
Массовая авария произошла на Хабаровском мосту через реку Амур. ДТП зафиксировал видеорегистратор одного из водителей.
На кадрах видно, что мост покрыт коркой льда. В какой-то момент грузовую машину начинает болтать в разные стороны. Водитель не может справиться с управлением и машина выезжает на встречку. Там в нее врезается несколько машин.
По предварительной информации есть пострадавшие.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.