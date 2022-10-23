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Происшествия

Массовое ДТП произошло на Хабаровском мосту через реку Амур

Массовое ДТП произошло на Хабаровском мосту через реку Амур

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Массовая авария произошла на Хабаровском мосту через реку Амур. ДТП зафиксировал видеорегистратор одного из водителей.

На кадрах видно, что мост покрыт коркой льда. В какой-то момент грузовую машину начинает болтать в разные стороны. Водитель не может справиться с управлением и машина выезжает на встречку. Там в нее врезается несколько машин.

По предварительной информации есть пострадавшие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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