Массовое ДТП произошло на Хабаровском мосту через реку Амур

Массовая авария произошла на Хабаровском мосту через реку Амур. ДТП зафиксировал видеорегистратор одного из водителей.

На кадрах видно, что мост покрыт коркой льда. В какой-то момент грузовую машину начинает болтать в разные стороны. Водитель не может справиться с управлением и машина выезжает на встречку. Там в нее врезается несколько машин.

По предварительной информации есть пострадавшие.

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