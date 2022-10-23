Сбившему женщину и ребенка водителю Audi предъявили обвинение

Водителю Audi, который насмерть сбил женщину с ребенком в Солнцеве, предъявили обвинение. 37-летний мужчина частично признал вину. Скоро суд рассмотрит вопрос об аресте обвиняемого, сообщает прокуратура.

Инцидент произошел накануне вечером. Водитель иномарки наехал на беременную москвичку с пятилетним сыном, когда те переходили дорогу по пешеходному переходу. От удара пешеходов, по словам очевидцев, отбросило на сто метров. От полученных травм они скончались.

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