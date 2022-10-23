В Сети появились новые кадры крушения самолета в Ейске

В Сети появились новые кадры с моментом крушения самолета в Ейске. На видео видно, как бомбардировщик врезается в здание и тут же вспыхивает пламя.

ЧП произошло вечером 17 октября. Причиной стало возгорание одного из двигателей при взлете. При крушении разлившееся топливо загорелось, огонь перекинулся на жилую многоэтажку, и начался пожар. Погибли 15 человек, еще больше 20 пострадали.

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