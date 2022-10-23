Бастрыкин поручил доложить о ДТП в Москве, в котором погибли женщина и ребенок

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах гибели женщины с ребенком в результате аварии на западе Москвы. Трагедия случилась накануне в районе Солнцево.

Мужчина на Audi наехал на беременную москвичку с пятилетним сыном, когда те переходили дорогу по пешеходному переходу. От удара пешеходов, по словам очевидцев, отбросило на сто метров. От полученных травм они скончались.

После аварии виновник ДТП попытался скрыться, однако его помогли поймать местные жители. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

