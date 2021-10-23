Болдуин пришел на церемонию прощания с случайно застреленным оператором

Актер Алек Болдуин посетил закрытую церемонию прощания с оператором Галиной Хатчинс, которая умерла от его случайного выстрела. На траурном мероприятии в Санта-Фе присутствовали также ее муж и сын, вместе с ними были психотерапевты.

О трагедии с участием голливудского актера Алека Болдуина, произошедшей на съемках вестерна "Ржавчина", стало известно 22 октября. Из-за неправильно сработавшего оружия погибла оператор картины Галина Хатчинс, родившаяся в СССР. Травму также получил режиссер ленты Джоэл Соус: он был ранен в ключицу. В отношении Болдуина не выдвинули обвинений.

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