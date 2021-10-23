В Кишиневе погас Вечный огонь из-за газового кризиса

В Кишиневе погас Вечный огонь. Дело в газовом кризисе. Давление в трубах сильно упало, а ветер потушил пламя. Военнослужащие роты почетного караула успели зажечь от Вечного огня специальный факел. Они передали его на хранение в Музей воинской славы Минобороны.

Ранее в стране объявили режим ЧП из-за недостатка газа. Сейчас его потребление превышает объем поставок.

В Белоруссии отменили обязательное ношение масок. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны. При этом уточнили, что в условиях пандемии коронавируса средства защиты все-таки лучше надевать, но за их отсутствие никто штрафовать не будет. Это произошло после того, как Александр Лукашенко раскритиковал меры наказания и рейды милиции по масочному режиму.

Минимум 11 человек погибли в горах на севере Индии из-за снегопада. Об этом сообщают местные телеканалы. Среди жертв – туристы, носильщики и гиды. Они переходили через горный перевал, когда начался буран. В итоге несколько гидов сумели добраться до жилых домов. После этого началась спасательная операция с вертолетами ВВС. На перевале обнаружили 11 тел погибших и двоих человек живыми. Их доставили в больницу. Еще четверо пропали без вести.

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