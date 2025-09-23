В Самаре задержали болельщика, который выбежал на поле во время матча

В Самаре привлекли к ответственности болельщика, который выбежал на поле во время футбольного матча. На местном стадионе встретились "Краснодар" и "Крылья Советов".

Один из зрителей перелез через ограждение, чем помешал игре. Работники стадиона поймали его и передали сотрудникам полиции. Выяснилось, что болельщику – 18 лет, кроме того, он находится в России незаконно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

