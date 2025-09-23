Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 22:30

Происшествия

В Самаре задержали болельщика, который выбежал на поле во время матча

В Самаре задержали болельщика, который выбежал на поле во время матча

Трое пострадавших в ДТП с автобусом в Турции находятся в тяжелом состоянии

"Московский патруль": на маркетплейсах выявили 10 тысяч подделок для пожарных систем

"Московский патруль": мужчина украл вещи из оставленного в холле чемодана в столице

"Московский патруль": суд в Москве признал незаконной интернет-торговлю редкими моллюсками

"Московский патруль": в Шереметьево изъяли игральные карты с радиацией выше нормы

"Московский патруль": полицейские обнаружили подпольный игорный клуб в столице

Более 10 животных погибли при пожаре в зоопарке Новосибирска

Три автомобиля столкнулись в центре Москвы

Трактор, машина скорой помощи и легковушка столкнулись на севере Москвы

В Самаре привлекли к ответственности болельщика, который выбежал на поле во время футбольного матча. На местном стадионе встретились "Краснодар" и "Крылья Советов".

Один из зрителей перелез через ограждение, чем помешал игре. Работники стадиона поймали его и передали сотрудникам полиции. Выяснилось, что болельщику – 18 лет, кроме того, он находится в России незаконно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияспортрегионывидеоМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика