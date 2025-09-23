Часть пострадавших в ДТП в Аланье туристов остались в госпитале для наблюдения

Часть пострадавших туристов в ДТП с автобусом в Аланье остались в госпитале для наблюдения. Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, другие пострадавшие вернулись в отели в сопровождении гидов.

Авария произошла на турецком курорте утром 23 августа. Россияне ехали из аэропорта, но их автобус столкнулся с другим туристическим транспортом. Всего пострадали 18 человек, один из них попал в реанимацию.

