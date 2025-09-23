Часть пострадавших в ДТП туристов в Аланье вернулись из больницы в отель, сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов. В настоящий момент в больницах остаются почти 20 туристов, в том числе россияне.

ДТП произошло 23 сентября. Столкнулись автобус и микроавтобус, которые перевозили туристов. По словам Абдюханова, пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, после чего доставили некоторых из них в четыре разных госпиталя.

