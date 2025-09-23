Форма поиска по сайту

23 сентября, 16:15

Происшествия

В РСТ сообщили, что 17 россиян остаются в больнице после ДТП с автобусами в Турции

В РСТ сообщили, что 17 россиян остаются в больнице после ДТП с автобусами в Турции

По последним данным Российского союза туриндустрии, 17 граждан России остаются в больницах после ДТП с туристическими автобусами в турецкой Аланье. Авария произошла недалеко от курортного города Конаклы.

По словам руководителя пресс-службы Российского союза туриндустрии Артура Абдюханова, всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, их доставили в четыре разные клиники. Часть туристов уже выписана и вернулась в отель, чтобы продолжить отдых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

