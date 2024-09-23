Новости мира: почти 30 тысяч человек эвакуировали в Японии из-за наводнения

Почти 30 тысяч человек эвакуировали в Японии из-за наводнения. К нему привели сильнейшие ливни в префектуре Исикава. Действует четвертый из пяти уровней угрозы. Таких сильных осадков в регионе не было почти 50 лет. Из берегов вышли более десятка рек. На сегодняшний день затоплены несколько кварталов. Власти фиксируют перебои со светом и связью. Сохраняется угроза оползней. Шесть человек погибли, десять признаны пропавшими без вести.

В крупной аварии в Китае погибли шесть человек, семеро пострадали. В провинции Хунань такси врезалось в легковой автомобиль. Водитель потерял управление и вылетел на встречку, где столкнулся с несколькими машинами. Экстренные службы работали на месте несколько часов, чтобы разобраться в обстоятельствах аварии и ликвидировать ее последствия.

Аргентинскую провинцию Неукен накрыли рекордные снегопады. Там сейчас весна, обычно в это время за окном 17 градусов. Но глобальный метеорологический сбой привел к тому, что несколько городов замело почти метровым слоем снега. По статистике, он выпадает в регионе раз в пять лет и только зимой. Она, кстати, тоже была рекордной по количеству осадков.

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