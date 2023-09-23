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23 сентября, 13:45

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Спасатели РФ нашли еще около 30 погибших после наводнения в Ливии

Спасатели РФ нашли еще около 30 погибших после наводнения в Ливии

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Российские спасатели за сутки нашли еще около 30 погибших после наводнения в Ливии. Об этом сообщает МЧС.

Всего же с начала работ они смогли поднять из воды тела почти 140 погибших. Врачи полевого мобильного госпиталя отряда "Центроспас" оказали помощь сотням пострадавших.

10 сентября на северо-восток Ливии обрушился циклон с сильнейшими ливнями. В регионе выпало рекордное за последние 40 лет количество осадков. Больше всего пострадал портовый город Дерна, где под напором воды рухнули две плотины и четыре моста. В итоге тысячи домов и их жителей унесло в море. Количество погибших превысило 11 тысяч человек, еще около 20 тысяч числятся пропавшими без вести.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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