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23 сентября, 09:30

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Новости мира: крупный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Кувейте

Новости мира: крупный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Кувейте

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Крупный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Кувейте. Пока там собирают информацию о причинах, пострадавших и ущербе. А очевидцы поделились кадрами, как пламя охватывает завод и освещает ночное небо над всем городом.

Крупную утечку метана обнаружили в Балтийском море. Его площадь составляет около 20 квадратных километров, он находится на глубине около 400 метров. Об этом сообщают шведские ученые. По их данным, такого интенсивного выхода пузырей они еще не встречали. Пока исследователи собирают пробы и пытаются выяснить причину утечки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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