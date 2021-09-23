Ребенка, пострадавшего от столкновения с велокурьером в Москве, госпитализировали

Годовалого ребенка, которого в коляске сбил курьер на велосипеде в Москве, отвезли в больницу. У малыша рассечена губа, его будут обследовать. Об этом пишут информационные агентства.

Велосипедист не смог затормозить на мокрой дороге и врезался в коляску на полной скорости, после чего она перевернулась.

Мама ребенка сразу бросилась в драку. Чуть позднее совместными усилиями коляску поставили обратно на колеса. Ребенок оказался пристегнут, что его спасло.

Курьера отвезли в отделение полиции, говорят очевидцы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.