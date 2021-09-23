Появились кадры ДТП на пересечении улицы Генерала Белова с Ореховым бульваром

Появились кадры момента аварии на пересечении улицы Генерала Белова с Ореховым бульваром. Там опрокинулась скорая помощь.

Видно, что машина медиков выехала на перекресток с включенными проблесковыми маячками на красный сигнал светофора. Удар кроссовера пришелся на заднее крыло. После этого автомобиль опрокинулся.

Движение на месте затруднено. По предварительным данным, пострадали двое, в том числе 16-летняя девушка. Одного из водителей осматривают медики.

Перекресток, где произошла авария, пока просят объезжать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.