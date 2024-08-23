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23 августа, 19:30

Происшествия

Новости регионов: массовая авария произошла на трассе М-11 в Тверской области

Новости регионов: массовая авария произошла на трассе М-11 в Тверской области

Спецназ ликвидировал четверых заключенных в ИК-19 в Волгоградской области

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Массовое ДТП на трассе М-11 произошло в Торжокском районе Тверской области. Водитель "Газели" отвлекся от дороги и врезался в легковушку, которая ехала впереди. От удара грузовик развернуло поперек полосы, и в него влетела BMW. После столкновения прогремел взрыв. Водитель и пассажиры BMW погибли, скончался и водитель грузовика.

Тем временем в Новосибирске задержали двух местных жителей, которых подозревают в организации незаконной миграции. Через свои фирмы они вносили в документы ложные сведения о местах проживания приезжих и заключали фиктивные трудовые договоры. За свои услуги мужчины получали от трех до четырех тысяч рублей. Во время обысков у задержанных полицейские изъяли смартфоны, ноутбуки, банковские карты и другие доказательства. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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