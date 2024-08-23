Новости мира: нефтеперерабатывающий завод загорелся в Аргентине

В Аргентине произошел крупный пожар. Огнем охвачен крупнейший нефтеперерабатывающий завод. По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за ЧП эксперты прогнозируют рост цен на топливо в стране и в Южной Америке в целом.

Тем временем прокуратура Парижа потребовала начать судебный процесс против актера Жерара Депардье по делу о домогательствах и сексуальном насилии. Артисту грозят обвинения в двух эпизодах. Одна из женщин заявила, что подверглась домогательствам в 2014 году во время работы над фильмом "Волшебник и сиамцы", а вторая – в 2021-ом во время производства ленты "Зеленые ставни".

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