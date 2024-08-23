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23 августа, 23:30

Происшествия

Посольство РФ на Маврикии решит вопрос с отправкой на родину погибшей россиянки

Посольство РФ на Маврикии решит вопрос с отправкой на родину погибшей россиянки

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Посольство РФ на Маврикии решит вопрос с отправкой на родину тела погибшей россиянки в ближайшее время. Романтическая поездка с новым знакомым закончилась трагедией для женщины. Во время свидания мужчина убил ее.

Тем временем поиски еще одной пропавшей россиянки продолжаются в Турции. Почти неделю там ищут москвичку Наталью Сомову. Женщина прилетела в Мармарис одна, чтобы отпраздновать свое 48-летие, а затем пропала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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