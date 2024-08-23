Новости регионов: жителей Новосибирска задержали по подозрению в организации миграции

В Новосибирске задержали двух местных жителей. Их подозревают в организации незаконной миграции. Через свои фирмы они вносили в документы ложные сведения о местах проживания приезжих и заключали фиктивные трудовые договоры. За свои услуги мужчины получали от трех до четырех тысяч рублей. Во время обысков у задержанных полицейские изъяли смартфоны, ноутбуки, банковские карты и другие доказательства. Возбуждено уголовное дело.

Также стало известно, что Роспотребнадзор выявил пестициды у крупнейших производителей чая – это "Ричард", "Гринфилд", "Три дружных слона" и "Росчайпром". Вся продукция, не соответствующая требованиям, изъята из оборота.

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