Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 августа, 11:15

Происшествия

Новости регионов: жителей Новосибирска задержали по подозрению в организации миграции

Новости регионов: жителей Новосибирска задержали по подозрению в организации миграции

Новости регионов: пиротехники МЧС подорвали более 350 боеприпасов времен ВОВ в Крыму

Новости мира: протесты возникли в Индонезии из-за пересмотра закона о выборах

Новости мира: сильные проливные дожди привели к наводнениям в Индии

Новости регионов: более 200 человек эвакуировали спасатели из зоны пожара на Домбае

Пострадавшие от ботулизма решили подготовить коллективный иск в суд

Машина провалилась в яму у дороги в Троицке

"Безопасный город": напавший на контролера "Московского паркинга" мужчина получил 2,5 года

"Безопасный город": суд арестовал администратора тира, где погиб мужчина

"Безопасный город": силовики обнаружили подпольную типографию в Москве

В Новосибирске задержали двух местных жителей. Их подозревают в организации незаконной миграции. Через свои фирмы они вносили в документы ложные сведения о местах проживания приезжих и заключали фиктивные трудовые договоры. За свои услуги мужчины получали от трех до четырех тысяч рублей. Во время обысков у задержанных полицейские изъяли смартфоны, ноутбуки, банковские карты и другие доказательства. Возбуждено уголовное дело.

Также стало известно, что Роспотребнадзор выявил пестициды у крупнейших производителей чая – это "Ричард", "Гринфилд", "Три дружных слона" и "Росчайпром". Вся продукция, не соответствующая требованиям, изъята из оборота.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика