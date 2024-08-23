Новости регионов: пиротехники МЧС подорвали более 350 боеприпасов времен ВОВ в Крыму

В Крыму пиротехники МЧС подорвали более 350 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Уточняется, что это артиллерийские и минометные снаряды, ручные гранаты, а также одна танковая мина. Опасную находку сделали в Феодосии. Боеприпасы вывезли на полигон и уничтожили.



Также стало известно, что в Подмосковье первые этажи многоквартирных домов запретили делать жилыми. Вступило в силу постановление правительства Московской области с новыми градостроительными нормативами. Изменения касаются домов выше 12 этажей, проекты которых еще не прошли согласование.

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